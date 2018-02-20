Вчера в казанском жилом комплексе «Салават Купере» в торжественной обстановке началось заселение очередного, уже семнадцатого по счету, сданного дома.

Ключи от новеньких квартир в доме №12-3 получили многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, а также участники программы социальной ипотеки, больше половины из которых - работники бюджетной сферы. Красную ленточку в третьем подъезде жилого дома перерезали заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, заместитель главы администрации Московского и Кировского районов Казани Наиль Минвалеев, руководитель Управления приемки работ и финансирования ГЖФ при Президенте РТ Владимир Никифоров и представитель подрядной организации.

В приветственном слове Ильшат Гимаев напутствовал новоселов:

- Я бесконечно рад, что сегодня мы заселяем дом, уже второй за этот год. Надеюсь, что он будет служить во благо жильцов.

- Мы очень рады видеть новых жителей нашего района. В микрорайоне очень дружный коллектив, и всех новоселов прошу объединяться, знакомиться.

Поздравляю с долгожданными квартирами, пусть в них будет спокойно, уютно, - пожелал новоселам Наиль Минвалеев.

Дом 18-этажный, на 255 квартир. На первом этаже предусмотрено помещение под частный детский сад. Стены подъезда радуют глаз изумрудным цветом, на входе пандусы. Квартиры сданы с чистовой отделкой. В них установлена сантехника, имеются фильтры по очистке воды, датчики определения дыма. На полу настелен линолеум, стены оклеены обоями, потолки натяжные. В туалетной комнате размещен пожарный рукав.

Сегодня гостей принимают Фирая и Айрат Файзрахмановы. Айрат работает в службе безопасности МУП «Метроэлектротранс», а его супруга - повар. У них две дочери - шестилетняя Азалия и трехлетняя Камилла. Новоселы получили ключи от трехкомнатной квартиры площадью 74 кв. метра.

- Мы встали в очередь в 2014 году и вот наконец-то получили ключи от квартиры. Очень рады! - рассказал Айрат.

- У нас сбылось одно из самых сокровенных желаний, - не скрывает своей радости Фирая. - Азалия пойдет в школу, а Камилла - в местный садик. До этого мы жили в однокомнатной квартире на 20 квадратных метрах. Когда первый раз пришли смотреть квартиру, дети очень радовались: «Наконец-то у нас будет своя комната, и площадка во дворе отличная». Удобно, что прямо рядом с домом остановка общественного транспорта. Микрорайон нам понравился, не считаю, что это край города. Роскошный вид из окна - и во двор, и на улицу. А какая большая прихожая! Азалия уже выбрала, какие в их комнате будут занавески, шкаф, кровать. Программа социальной ипотеки очень помогает молодым семьям. Трехкомнатную квартиру по коммерческой ипотеке мы бы просто не потянули.

Памятным станет этот день и для семьи Анастасии и Дениса Самойловых.

- Мы ждали квартиру с 2015 года. Нам до сих пор не верится, что мы ее получили. Очень тяжело было жить с двумя детьми в однушке. Младшей дочке два года, старшей - семь лет. Наша трехкомнатная квартира на 13-м этаже, постоянно ездили и смотрели, пока она строилась. Теперь наконец заезжаем, - рассказала Анастасия.

Весной во дворе дома закончат работы по благоустройству, и местные ребятищки смогут проводить свободное время на детской и спортивной площадках. А в ближайшее время планируют сдать многоквартирный дом по соседству.