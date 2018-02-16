Мы не раз доказывали, что вкусный и сытный обед можно приготовить без мяса. Вот вам еще пара рецептов на предстоящие выходные. Они отличаются простотой и быстротой приготовления - на это уйдет не более 40 минут.

Жареный картофель с приправами

Это обычное блюдо, но его изюминка в приправах и ароматных травах.

Ингредиенты: картофель среднего размера - по 2 шт. на едока, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, аджика сухая, хмели-сунели, паприка, сушеный тархун, сушеная петрушка, сушеная мята - по 1 ч. ложке, соль и черный перец по вкусу.

Картофель почистить и нарезать на крупные дольки. Высушить на полотенце, добавить все приправы, перемешать и жарить на раскаленном масле в сковороде, периодически помешивая и стараясь подрумянить со всех сторон. Как только картофель станет почти готовым, влить в сковороду 2 столовые ложки кипяченой воды и сразу же накрыть крышкой. Убавить огонь и тушить 15 минут. Подавать горячим. Можно с салатом из зеленой редьки.

Салат из зеленой редьки с красной фасолью

Ингредиенты: зеленая редька - 1 шт. (крупная), красная фасоль - 1 банка, лук репчатый - 1 шт., петрушка свежая - 1 пучок, растительное масло и сок лимона - по одной ст. ложке, соль и черный перец по вкусу.

Редьку вымыть, очистить от кожуры, натереть на крупной терке. Банку с консервированной фасолью открыть, слить рассол и промыть в дуршлаге под проточной водой. Очищенный лук и петрушку измельчить. В глубокой салатнице сложить все ингредиенты, посолить, поперчить, полить растительным маслом и соком лимона. Хорошо перемешать и подавать на стол.

Приятного аппетита!