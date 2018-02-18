Сегодня в гостях у редакции газеты «Казанские ведомости» побывал заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

Он рассказал о перспективах сотрудничества творческих объединений журналистов Татарстана и России. Так, в планах Союза журналистов РФ - организовать курсы повышения квалификации работников региональных СМИ на базе Дома журналистов. Алексей Константинович поделился законодательными инициативами, касающимися изменений в федеральный закон «О средствах массовой информации», рассказал о статусе журналиста в современном обществе.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости», заместитель председателя Союза журналистов РТ Венера Якупова, проводя экскурсию по редакции, рассказала о том, что коллектив издания стремится развивать интерес к чтению среди населения. В частности, поддерживает инициативу местного Союза журналистов в части создания библиотек в детских садах, организует заседания читательского клуба и буккроссинг в стенах редакции.

