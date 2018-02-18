Символика казанского клуба «Ак Барс» отправилась на орбиту Земли в составе экспедиции МКС.
Флаг с логотипом ХК «Ак Барс» поднялся в космос. Так знамя нашего клуба отправилось в далекое путешествие вместе с экипажем долговременной экспедиции МКС. Флаг взял с собой на борт космического корабля командир Антон Шпаклеров. Экспедиция стартовала еще в декабре, а 20 февраля Шпаклеров отмечает свой день рождения. ХК «Ак Барс» поздравляет его с этим праздником. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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