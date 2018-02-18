Две олимпийские медали в лыжных эстафетных гонках от мужской и женской сборной потрясли всех россиян - можем же! Есть в этом заслуга и наших земляков - Анны Нечаевской и Андрея Ларькова.

Сборная России по хоккею без шума и пыли переиграла словенцев, американцев и теперь в четвертьфинале сразится со сборной Норвегии, которая в овертайме сумела вырвать победу у словенцев - 2:1. Матч пройдет сегодня.

А в полуфинале нам придется сыграть с победителем пары Чехия - США. И многие не без оснований ставят на чехов - эта команда более мастеровитая. Хотя на олимпийских турнирах все бывает - вспомните Лейк-Плэсид, когда студенты из США остановили «Красную машину».

Увы, самым значимым событием (или скандалом) стало сообщение о положительной пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого - у него обнаружен мельдоний. Надежда на то, что проба В будет отрицательной, отсутствовала, ведь обе пробы берутся из одного и того же биологического материала.

Далее пошли версии - кто во что горазд. Критики и недруги России тут же подхватили: вот вам ваши русские, не надо было их вообще сюда пускать!

Глава МОК Томас Бах поспешил самых оголтелых крикунов успокоить - вопрос о снятии ВСЕЙ сборной России не стоит, а вот CAS (арбитражному суду) теперь предстоит разобраться в этой истории и вынести свой вердикт.

CAS пока затягивает с разбирательством, слушания по делу Крушельницкого постоянно переносятся, и это хорошо - есть шанс на детальное изучение дела и более мягкий вердикт. А журналисты выдвинули новую версию - возможно, мельдоний кто-то из недругов подмешал Крушельницкому в пищу. Теоретически такое может быть. Но будет ли это смягчающим обстоятельством для самого Крушельницкого? Спортсмен уже сдал свою аккредитацию и покинул Пхенчхан.

Прояснится ли что-нибудь в ближайшие день-два?