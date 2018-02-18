39-летний мужчина подозревается в незаконном обороте и потреблении наркотиков.
Полицейские в Заинске задержали местного жителя, который подозревается в незаконном обороте и потреблении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Мужчина состоит на учете у врача-нарколога, а ранее был судим. При осмотре его квартиры полицейские нашли два пакета, в которых лежало вещество растительного происхождения. После проведенной экспертизы было установлено – это маковая солома. Масса изъятого наркотика – 600 гр. Задержанный пояснил, что вещество принадлежит им с братом (его также задержали).
По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 228 Уголовного кодекса РФ.
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