Они инсценировали похищение человека.

Казанских видеоблогеров, которые инсценировали похищение человека, оштрафуют за нарушение ПДД, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Казани. Видеозапись инцидента, который произошел еще 15 февраля, появилась в социальных сетях. Молодые люди в видеоролике объясняют, что цель – показать как вести себя при похищении. Затем мужчины в масках силой затолкали парня с остановки в автомобиль.

Об этом в полицию сообщил очевидец. В результате были задержаны 5 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Они объяснили свои действия как розыгрыш. В отношении водителя уже возбуждены административные дела за нарушение ПДД.