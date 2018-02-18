Россияне 18 марта выберут нового главу государства из восьми претендентов. Окончательный состав участников президентской гонки стал известен в четверг, 8 февраля. В этот же день Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня, сообщает «Парламентская газета».

В качестве кандидатов в президенты зарегистрированы: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

В ЦИК утвердили окончательный текст избирательного бюллетеня. Претенденты в документе будут расположены в алфавитном порядке. Помимо их имен бюллетень будет содержать информацию о дате рождения, месте жительства, месте работы и должности, а также о том, кто выдвинул того или иного претендента.

Расположение кандидатов в избирательном бюллетене

№ Кандидат Кем выдвигается

1. Бабурин Сергей Николаевич «Российский общенародный союз»

2. Грудинин Павел Николаевич КПРФ

3. Жириновский Владимир Вольфович ЛДПР

4. Путин Владимир Владимирович Самовыдвижение

5. Собчак Ксения Анатольевна «Гражданская инициатива»

6. Сурайкин Максим Александрович «Коммунисты России»

7. Титов Борис Юрьевич «Партия Роста»

8. Явлинский Григорий Алексеевич «Яблоко»

На выборах президента будут использоваться два вида бюллетеней - обычные и для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Электронные урны будут задействованы почти в 81 регионе России, ими оснастят порядка 12 тысяч участков.

Избирательные листы будут защищены специальной фоновой сеткой зеленого цвета: ее нанесут на лицевую сторону обычных бюллетеней и на оборотную - листов для КОИБов. В правом верхнем углу бюллетеней разместится защитная марка и место для подписей членов участкового избиркома и печатей.

Листы для голосования будут напечатаны на русском языке, но по решению избиркомов в субъектах РФ информация в них может дублироваться на государственном языке республики либо народа России, компактно проживающего на данной территории.

Всего к выборам президента планируется напечатать 111,4 миллиона бюллетеней. Первая партия в количестве около 1,87 миллиона листов, подготовленная к 16 февраля, будет направлена для голосования россиянам, которые проживают за рубежом.

Недействительными в соответствии с законом «О выборах Президента России» считаются бюллетени, в которых либо вообще нет отметок в соответствующих квадратах напротив сведений о кандидатах, либо отметок больше одной. При подсчете голосов такие бюллетени не учитываются.

Отдельно закон выделяет бюллетени неустановленной формы - листы для голосования, которые не содержат всей информации, отметок, степеней защиты и других элементов бюллетеня, утвержденного ЦИК. Например, бюллетенями неустановленной формы считаются те, которые не были заверены печатью участковой избирательной комиссии. При подсчете голосов бюллетени неустановленной формы также не учитываются.

Все участники президентской кампании занимаются предвыборной агитацией среди избирателей. За месяц до дня голосования, с 17 февраля, они могут начать агитационную деятельность с использованием СМИ: на телеканалах, в печатной прессе и сетевых изданиях.

Накануне основного дня выборов, 17 марта, в Российской Федерации будет день тишины - в этот день кандидатам в президенты будет запрещено призывать избирателей отдать за них свой голос.

Досрочное голосование стартует 25 февраля в отдаленных и труднодоступных местностях. Затем 2 марта выборы пройдут на зарубежных избирательных участках.

Подсчет голосов продлится десять дней. ЦИК 29 марта должна определить исход выборов. Результаты будут опубликованы в течение трех дней, то есть Россия узнает имя нового президента не позднее 2 апреля.