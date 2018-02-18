В общей сложности в скором времени планируется закончить ремонт на 32 объектах 16 взрослых и 20 объектах 9 детских поликлиник. Также в 2018 году запланирован капитальный ремонт еще 21 объекта здравоохранения, в числе которых 6 женских консультаций, поликлиника №6 и детская поликлиника №11.

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в исполкоме города начальник управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев.

Мэр города Ильсур Метшин в свою очередь выразил благодарность Президенту РТ Рустаму Минниханову, по личной инициативе которого действует республиканская программа. Благодаря ей и происходит ремонт медучреждений. Также градоначальник отметил несколько радостных событий для казанцев. В скором времени откроется сразу несколько новых объектов медицинской инфраструктуры: ФАП в поселке Борисково, подстанция скорой помощи в поселке Мирном, врачебная амбулатория в поселке

Салмачи и детская поликлиника в ЖК «Салават Купере». Также на стадии завершения проектирования находится строительство травмпункта на территории Центральной городской клинической больницы №18. В отдаленных планах - строительство городской поликлиники №17 и детской поликлиники №7.

Отдельно была затронута проблема кадрового голода в сфере здравоохранения - на сегодняшний день казанские медучреждения укомплектованы персоналом лишь на 78,9%. Впрочем, Ильсур Метшин выразился на этот счет весьма оптимистично, заметив, что данный показатель вырос за последние 5 лет на 7%. Не в последнюю очередь такая тенденция существует благодаря правительственной поддержке. Так, по программе предоставления грантов правительства РТ было привлечено 29 врачей. Еще 23 студента-медика получают 50-процентное софинансирование на оплату их обучения с условием обязательной 5-летней отработки в медучреждениях первичного звена.

Продолжается внедрение системы «Дружелюбная поликлиника», призванной улучшить качество обслуживания в медучреждениях. В 2018 году новый стандарт планируется ввести в 13 городских поликлиниках.

