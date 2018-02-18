Республиканский форум студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!» прошел в Казани 17 февраля вот уже в третий раз.

В этом году событие приурочено к 55-летию движения студенческих трудовых отрядов в Татарстане - в 1963 году студенты института строительства отправились осваивать казахстанскую целину.

В наше время СТО дают неплохую возможность заработка для молодежи в летнее время. Например, студотряды задействуют на строительстве дорог и мостов, в РЖД, детских трудовых лагерях. В общей сложности ежегодно более 10 тысяч студентов получают возможность подработать благодаря СТО.

В форуме приняло участие около 1200 делегатов. Главным его событием стало награждение победителя конкурса «Студенческий трудовой отряд года - 2017», призовой фонд которого составил миллион рублей. Еще 300 тысяч рублей получил победитель конкурса на лучший эскиз для памятника-стелы студенческим отрядам Татарстана. Конкурс проводился Министерством по делам молодежи и спорту РТ, на суд жюри представлено 17 работ.