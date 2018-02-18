В городе продолжается масштабная программа реконструкции объектов культуры. Подробностями ее реализации поделился в ходе аппаратного совещания в исполкоме города начальник управления культуры Азат Абзалов.



Приближается к финишу капитальный ремонт двух значимых для горожан объектов: КДК им. Ленина и ЦКС «Московский». Так, в первом начнет работу концертный зал на 800 зрительских мест и первый в городе муниципальный кинотеатр. В своем выступлении Абзалов отметил, что КДК им. Ленина превращается в крупный фестивальный центр разнообразной направленности - от фольклора до фэнтези, а также он может всерьез рассматриваться как конкурентная гастрольная площадка.

ЦКС «Московский» имеет несколько иную направленность - в его стенах зал в стиле модерн, выставочные площади, кафе. Азат Абзалов подчеркнул необходимость привлечения креативного класса на территорию объектов культуры. Так, на обоих упомянутых объектах планируется создание зон коворкинга, где творческие люди могут реализовывать свои проекты. В то же время не меньшее внимание будет уделено традиционной форме организации культурного досуга в виде кружков, секций и творческих коллективов.

Капитальный ремонт еще двух крупных городских объектов культуры - КЦ «Сайдаш» и ДК им. Саид-Галиева - начнется в этом году. Азат Абзалов отметил актуальность ремонта последнего ввиду празднования 100-летия со дня образования ТАССР.

- Имя Сахиб-Гарея Саид-Галиева, первого руководителя парламента нашей республики, увековечено в названии этого замечательного Дворца культуры, построенного в стиле сталинского ампира, - пояснил он.

Отдельно был затронут вопрос строительства домов культуры в городских поселках Казани. Так, один из них был построен в 2017 году в поселке Отары. Здание площадью 501 кв. м с библиотекой и концертным залом на 300 человек будет обслуживать 11 тысяч жителей близлежащих поселков. Новый клуб с библиотекой откроется в этом году в жилом массиве Константиновка, а в следующем году собственным ДК обзаведется поселок Борисоглебское. Кроме того, составляется техническое задание на строительство очага культуры в ЖК «Салават Купере».

В общей сложности в казанских домах культуры работают 586 человек, их средняя зарплата составляет 25,6 тысячи рублей. Азат Абзалов отметил, что для воплощения новых творческих проектов и начинаний в современных ДК необходимо внести значительные изменения в их штатное расписание, введя новые должности, такие как менеджер социокультурной деятельности и менеджер парков.