Такое поручение городским службам озвучил в ходе аппаратного совещания в исполкоме города мэр Ильсур Метшин.



Как пояснил в своем докладе председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин, с 4 февраля в Казани коммунальные организации работают в усиленном режиме в связи с обрушившимся тогда на город снегопадом. На протяжении недели на арендных условиях для уборки снега во дворах дополнительно привлекались 46 единиц техники, не считая той, что находится на балансе городских служб. И тем не менее за этот срок в систему «Открытая Казань» поступило более 2500 жалоб, связанных с неубранными дворами, причем около 1500 из них пришлись на первые два дня сильнейшего снегопада. По словам Искандера Гиниятуллина, на сегодняшний день уже расчищены проезды к домам и площадкам с мусорными контейнерами, однако полностью проблему еще предстоит решить, в особенности ввиду грядущего потепления.

- Для дорожных и коммунальных служб последние две недели были по-настоящему авральными, - заметил в своем выступлении Ильсур Метшин. - Теперь пришла очередь уборки дворов. Я прошу глав администраций внимательно изучать обращения населения и своевременно на них реагировать. Совместно с комитетом ЖКХ необходимо проконтролировать работу управляющих компаний и завершить уборку дворов к концу недели.

Искандер Гиниятуллин отметил обострившуюся из-за сильных снегопадов проблему складирования снега. Так, по его словам, на газонах, на которых в соответствии с действующими правилами городского благоустройства можно складировать химически незагрязненный снег, попросту не осталось места. По этой причине управляющие компании вынуждены тратить дополнительные средства на вывоз снега, так как в тарифах по содержанию территории отсутствует такая статья расходов. В то же время был осложнен вывоз твердых бытовых отходов, но к 10 февраля ситуацию удалось нормализовать.