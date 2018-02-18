Автограф-сессия с участием хоккеистов «Ак Барса» прошла в минувшую субботу в одном из торговых центров города. Формат мероприятия не новый - подобные встречи проводились и ранее, но год от года на них приходит все больше болельщиков.

Среди посетителей торгового центра в этот день было непривычно много людей с хоккейной атрибутикой. Видно сразу - пришли за подписью своих кумиров. Команда прибыла на автограф-сессию в полном составе вместе с тренерским штабом, за исключением игроков, защищающих цвета своей сборной на Олимпиаде.

Для болельщиков организаторы приготовили несколько конкурсов. К примеру, нужно было найти на территории торгового центра 6 маскотов (талисманы команды) и сделать с ними селфи или пробежать змейку на время, при этом контролируя мячик клюшкой. Разумеется, победителям вручили призы.

Но гвоздем программы, конечно же, стала возможность сфотографироваться и пообщаться с кумирами. Специально для автографов на входе раздавали постеры с игроками команды. Самые шустрые мальчишки успели получить росчерки хоккеистов дважды. «Я взял автографы себе и друзьям», - рассказал юный болельщик Айдар.

По планам все должно было закончиться к 15 часам, но желающих оказалось так много, что из плотного графика хоккеистов выкроили еще несколько пятиминуток. Всего игроки «Ак Барса» расписались на постерах примерно у 2000 человек. Затем команда отправилась продолжать подготовку к играм плей-офф.