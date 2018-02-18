В минувшую субботу на территории ледового городка на площади Тысячелетия казанцы с размахом провожали зиму на масленичных гуляньях. На празднике побывали и корреспонденты «Казанских ведомостей».

Сладкий запах блинов заманивал уже при входе в ледовый городок. Сразу отправляемся на поиски главного угощения. На выбор гостям предоставлены блины со сгущенным молоком, сметаной, творогом, джемом, медом, мясом. Разбирали их моментально, и неудивительно - как побывать на Масленице и не поесть блинов? Цены приблизительно одинаковые: одна порция из трех блинчиков со сметаной или сгущенным молоком - 100 рублей. Вот еще и шашлыки из курицы и свинины - от 100 рублей за 100 граммов. Чай с лимоном - 30 рублей.

Отправляемся к главной сцене. Здесь на радость зрителям выступают фольклорные музыкальные и танцевальные ансамбли города. Под задорные русские народные песни танцуют и взрослые, и дети. Да и морозец, хоть и слабенький, стоять не дает. Ноги волей-неволей сами начинают приплясывать. Даже студенты из Китая, Индии и Монголии, поймав ритм русского праздника, весело хлопают в ладоши.

Каждый смог найти себе развлечение по душе. Масленица - доказательство того, что народные праздники объединяют людей разных национальностей и вероисповеданий.

- Вот уже много лет мы празднуем Масленицу. И блины готовим, и кукол сжигаем на счастье. Так получилось, что мой муж - православный, вот и перенимаем традиции друг друга. И это замечательно, - уверена жительница Казани Фарида.

Проходим вдоль торговых рядов. Многие не упустили возможность купить соломенную куклу. На выбор самые разнообразные, все в ярких нарядах. Продавцы поясняют, что эти куклы символизируют то, с чем человек хочет распрощаться. Например, можно пожелать избавиться от хвори или от неудачи в любви. Но как такую-то красоту сжигать? Жалко! Кстати, сжигание чучела на Масленицу - обряд, напрямую связанный с плодородием. Много веков назад, во времена язычества, верили, что через жертвоприношение можно избавиться от любых бед и невзгод. Само чучело изготавливали по образу и подобию человека, наряжали в разнообразные старые женские платья. Сжигая чучело, люди верили, что так расстаются с прошлыми невзгодами. Пепел разбрасывали по полям в надежде на богатый урожай. Так прощались с зимой и ждали весну и начало полевых работ.

К полудню праздник был в самом разгаре. Жители и гости Казани водили большие хороводы, участники шуточных баталий соревновались в силе, ловкость проверяли, пытаясь закинуть кольцо на шею гуся. Порадовала в этот день и погода: вполне по-весеннему ярко светило солнце. А для тех, кто все-таки замерз, был оборудован пункт обогрева. Организаторы предусмотрели не только это - за безопасностью малышей на ледяных горках следили специальные дежурные.

Незаметно наступил главный момент праздника - сжигание чучела. Все желающие посмотреть обрядовое представление собрались вокруг площадки. Зрителей ждал сюрприз - веселые скоморохи устроили настоящее огненное шоу, пуская огромные языки пламени. Вскоре и сама красавица-Масленица загорелась ярким пламенем. А вместе с дымом улетели все прошлые невзгоды и болезни. Пусть в наступившем году будут только счастье и радость!