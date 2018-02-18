Сейчас в день на казанскую «Скорую» приходится около 1350 вызовов. Зимой этого года на нее легло чуть меньше нагрузки, чем в прошлом году. Тогда из-за эпидемии в среднем бригады медиков в день выезжали на 1500 обращений. Тем не менее работы у «Скорой» много и необоснованных вызовов меньше не становится.



На все ли обращения должна реагировать «Скорая» и как быстро должна приезжать бригада медиков? Есть ли ограничения по количеству вызовов к одному человеку в течение определенного времени? Об этом «КВ» беседуют с и. о. заведующего оперативным отделением Станции скорой медпомощи Казани Светланой Евлампьевой.

- На какие обращения машина скорой помощи обязана ехать?

- Экстренными поводами для вызова врачебной бригады являются нарушения сознания, дыхания, кровообращения, внезапные или непрекращающиеся боли, травмы любой этиологии, термические и химические ожоги, внезапные кровотечения, роды, угроза прерывания беременности. Кроме того, это случаи, когда действия пациента с психическими расстройствами представляют опасность для него или других лиц.

- А если случай не такой экстренный, то не приедут?

- Мы выезжаем и на поступающие вызовы в неотложной форме. Речь идет о внезапных острых заболеваниях, без явных признаков угрозы жизни, но требующих срочной медпомощи. К примеру, это повышение температуры с признаками гриппа или ОРВИ. К неотложным состояниям относятся внезапные обострения хронических болезней, головные боли, боли в спине, ноге, руке, не имеющие отношения к травмам. Наконец, мы выезжаем для оказания срочной помощи: если появилась острая боль в сердце, одышка при бронхиальной астме, отекло лицо при аллергии. На каждое обращение реагируем. Нет такого, что кому-то отказываем.

- Среди основных претензий больных - долгое ожидание. Через какое время с момента вызова должна приехать бригада медиков?

- Тут все зависит от конкретной ситуации, приоритетными являются вызовы, касающиеся угрожающих жизни состояний. В экстренных, скорых случаях время с момента вызова до приезда бригады составляет не более 15 - 20 минут. Если же речь идет о неотложных состояниях, например, таких как повышение давления или температуры, тогда время прибытия скорой - до двух часов. Кстати, вызовы, связанные с повышением температуры, мы передаем в поликлиники в часы их работы. То есть к пациенту на дом приходит врач из поликлиники. В день бывает примерно 70 - 80 подобных перенаправленных вызовов.

- А как обычному человеку понять, есть в его состоянии угроза жизни или нет?

- Состояния, угрожающие жизни, - это инсульт, острый инфаркт миокарда, травмы с большой кровопотерей и так далее. Однако обычному человеку необязательно разбираться в симптомах болезни. Специальные алгоритмы приема вызовов разработаны как раз для того, чтобы определить, есть у человека жизнеугрожающее состояние или нет. Фельдшер, принимающий вызов, задает уточняющие вопросы, на которые важно четко отвечать. Диспетчер решает, куда направить вызов - в скорую или неотложную помощь.

- Существуют ли какие-то ограничения по количеству вызовов к одному человеку?

- На данный момент нет документов, регламентирующих количество вызовов к одному пациенту в течение года. То есть каждый человек имеет право неограниченное количество раз обращаться в «Скорую». Однако нужно понимать, что это экстренная служба, оказывающая медпомощь при жизнеугрожающих состояниях. Вместе с тем не надо и игнорировать непривычные симптомы, особенно пациентам с хроническими заболеваниями. Если та же головная боль не прекращается, сопровождается рвотой, необходимо обратиться за медпомощью, вызвать бригаду. Речь может идти не только о гриппе, но и менингите, требующем уже незамедлительной госпитализации в стационар.

- Как правильно встречать бригаду медиков? Что нужно заранее приготовить к ее приезду?

- Желательно встречать медиков у подъезда или заранее открыть шлагбаум или ворота на территории двора. Необходимо также приготовить документы - паспорт и полис. До приезда врачей можно собрать вещи для возможной госпитализации в стационар: средства гигиены, сменную одежду, документы, полотенце. Дома желательно приготовить для медиков свободный стол для заполнения карты вызова, составить список препаратов, которые больной принимает. Случается, некоторые пациенты звонят в «Скорую», чтобы получить больничный, рецепт на лекарства... Важно понимать, что это экстренная служба, она не выдает справок, не выписывает рецепты, не проводит консультации.

Кстати, в некоторых европейских странах за неоправданные вызовы скорой приходится платить штрафы.