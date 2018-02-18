На что в медицине больше всего жалуются татарстанцы? Начнут ли в супермаркетах продавать лекарства?



Какие республиканские медучреждения решено чаще проверять? Обо всем этом на встрече с журналистами рассказал руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Рустэм Сафиуллин.

Жалобы проверяются

В прошлом году от жителей республики поступило более 1000 обращений по теме медицины в Территориальный орган Росздравнадзора по РТ. Граждане жаловались на недостаточное качество медпомощи, низкую ее доступность, нарушение прав при выборе врача, отказ в предоставлении информации о состоянии здоровья и многое другое.

- Жалобы, естественно, поступают. Но я не могу сказать, что отмечается какой-то резкий рост. В 2017 году количество жалоб увеличилось примерно на 7 процентов. Население пишет обо всем: жалуется и на качество оказания медпомощи, и на обеспечение лекарственными препаратами. Много обращений на стоматологические услуги. Каждая жалоба нами рассматривается. Не все факты подтверждаются. То, что подтверждается, мы проверяем, организовываем внеплановую проверку. При выявлении нарушений пишем предписания, составляем протоколы, штрафуем и через два месяца вновь проверяем, исправлены нарушения или нет, - пояснил руководитель ведомства.

О продаже препаратов в супермаркетах

Сейчас достаточно активно обсуждается инициатива, разрешающая продажу лекарств не только в аптеках, но и в супермаркетах. Сторонники возможного нововведения полагают, что реализация препаратов в продуктовых торговых сетях повысит их доступность для потребителей, а также усилит конкуренцию на розничном фармацевтическом рынке. Отметим, что на начальном этапе в магазинах предлагается продавать лишь безрецептурные средства. К примеру, капли против насморка, противоаллергические средства, витамины или ряд препаратов против простуды. К чему такая мера может привести? Как к ней относится Росздравнадзор по РТ?

- Однозначно - отрицательно. Тут много аспектов. Во-первых, лекарства требуют особого и правильного места хранения. Лекарственный препарат - это химически сложный продукт, который требует соответствующего хранения. Иначе изменяются его физико-химические свойства. Вместо пользы мы получим вред. Во-вторых, реализовывать лекарственные препараты должны только фармацевтические работники, - отметил Рустэм Сафиуллин.

Лекарства через интернет

На встрече с журналистами зашла речь и о разработке другой инициативы - дистанционной продаже лекарств. По данным ряда СМИ, правительство РФ поручило минздраву разработать проект, устанавливающий правила дистанционной торговли препаратами. С одной стороны, пациентам будет удобна дистанционная продажа лекарств, с другой - легко наткнуться на фальсификат.

- Непростой вопрос. Сейчас разрешен прием заказов через интернет, направление заказанных лекарств в то или иное аптечное учреждение. И пациент все равно получает препарат в аптеке. Лекарства поставлять через интернет - это противозаконно. Реализация медикаментов в интернете запрещена, - подчеркнул Рустэм Сафиуллович. - Эти факты мы также выявляем. Но у нас, к сожалению, пока нет полномочий проводить контрольную закупку. Конечно, это облегчило бы нашу работу.

О красоте в кредит

К сожалению, все еще процветают косметологические фирмы, наживающиеся на потребителях.

- К нам приходит масса жалоб по данным вопросам. Сотрудники таких центров звонят гражданам и представляются, что они из близлежащей государственной клиники. Потребители к ним приходят, им внушают, что необходимо что-то подписать. И они подписывают как договор на обслуживание, так и на получение денег в кредит. Потом обманутые граждане приходят к нам, просят помочь вернуть деньги. Мы рекомендуем им обращаться в суд. Это даже не относится к качеству оказания медпомощи, это какое-то мошенничество. Вот если бы они не ставили свою подпись... - с сожалением добавил спикер.

Проверки по-новому

Теперь Территориальный орган Росздравнадзора по РТ будет проверять учреждения в зависимости от степени риска в их работе. Сейчас все медучреждения республики разделены по 6 категориям риска в зависимости от вида деятельности. Учреждения с максимально высоким риском будут проверяться раз в год, высокого риска - раз в два года, значительного риска - раз в три года и т.д. Учреждения, подпадающие под категорию низкого риска, освобождены от плановых проверок.

- Но это не означает, что они выпадут из нашего поля зрения. При поступлении жалобы на любое учреждение нами будет инициирована внеплановая проверка. Мы уже начали работу по риск-ориентированной модели при планировании мероприятий по контролю. Для повышения или понижения уровня риска имеет значение, были ли применены административные меры за невыполнение предписаний Росздравнадзора к организации за последние два года. Наличие штрафов повышает категорию риска и наоборот, - подытожил Рустэм Сафиуллин.