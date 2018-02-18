К сожалению, сейчас не только взрослые, но и дети нередко пребывают в состоянии стресса. На одних ребят давят школьные нагрузки, ожидание ЕГЭ, на других - требовательность родителей или отношения со сверстниками. В результате у детей под воздействием стресса появляются проблемы с речью, ухудшается память, снижается восприятие.



На минувшей неделе в КИУ состоялось четвертое интернет-собрание, посвященное теме стресса в детском и подростковом возрасте. Вначале заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Лариса Сулима поблагодарила родителей за активное участие в подобных заседаниях:

- Сегодня четвертое родительское собрание. С каждым заседанием мы расширяем свою родительскую аудиторию. Предыдущее посмотрели более 12 тысяч родителей. Это говорит о том, что сегодня интерес родительской аудитории к вопросам воспитания детей достаточно велик. Тема сегодняшнего собрания выбрана не случайно. Каждый из нас знает, что такое стресс. К сожалению, и наши дети сегодня подвергаются такому недугу, как пребывание в стрессе.

Клинический психолог психологического отделения ДРКБ, психолог-эксперт Российского психологического общества по ПФО Лия Бодрова рассказала участникам о стресс-тесте, по которому можно распознать, испытывает ли ваш ребенок стресс. Он включает в себя следующие признаки.

1. Потеря аппетита или переедание, бессонница или чрезмерный сон.

2. Ваш подросток стал хуже учиться и перестал заниматься любимыми делами.

3. Внезапно стал затворником и избегает друзей. Стал более капризным, угрюмым, тихим, чем обычно, переменчивым в настроении.

4. Жалуется в последнее время на боли, учащенное сердцебиение или затрудненное дыхание, страдает от усталости.

5. Неохотно идет в школу.

6. Проявляет агрессивные черты характера, зависимости, вредные привычки.

7. Стал замкнутым, гиперактивным, грустным или напряженным.

8. У подростка появились сверхценные навязчивые идеи или действия.

Родителям важно обратить внимание на появление подобных изменений в поведении ребенка. Спикер отметила, что стресс - это психическое состояние человека, возникающее в ответ на разнообразные экстремальные ситуации. То есть это не то, что с нами случилось, а то, как мы это воспринимаем. У подростков бывает положительный стресс, вдохновляющий их на свершения и успех, а также дистресс, который разрушает психику. Подросток переживает стресс в трех стадиях. Сначала испытывает тревогу, затем - сопротивление, а потом - истощение, когда пропадает желание заниматься даже тем, что раньше приносило удовольствие.

- Представления о себе могут вызывать у ребенка различные стрессовые состояния. Подростковый период - это заниженная самооценка, протесты, деспотизм. Ребенок внутри еще маленький, а внешне сильный, самостоятельный, требует уважения своей позиции. Источниками стресса являются также давление со стороны сверстников, дружеские, романтические или семейные отношения. Другой вид стресса - академический, или школьный, - отметила Лия Бодрова.

У ребенка могут вызвать стресс и информационное воздействие, напряжение, полученное из-за деструктивных новостей, переизбытка сведений. Существует даже такое понятие, как информационный стресс. Это состояние, возникающее при информационных нагрузках, с которыми человек не может справляться, не может принимать решения в поставленном темпе.

- Вот сейчас дети много времени проводят в социальных сетях, смотрят красивые фотографии из путешествий других пользователей. А что у них? После этого они смотрят на свою комнату и расстраиваются. Это все тоже имеет свое значение, - добавила спикер.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры психологии развития и психофизиологии КИУ Татьяна Макаренко рассказала, что с точки зрения физиологии стресс - это состояние организма при нарушенном гомеостазе (саморегуляции, способности поддерживать относительное постоянство внутренней среды). По ее словам, статистика показывает, что 45% подростков подвергаются стрессу из-за боязни получить плохую оценку на уроке, 35% теряются перед экзаменатором, 20% детей просто не уверены в себе. Экзамен всегда требует интенсивной, запредельной умственной деятельности. Кроме того, это нагрузка на одни и те же мышцы и органы из-за длительного сидения, нарушение сна и отдыха, негативные переживания.

Спикер отметила, что стресс может оказывать существенное влияние на организм. Он вызывает дефицит энергии, проблемы с концентрацией, расстройства сна, головные боли, ухудшение памяти, проблемы с речью и восприятием. Стресс повышает кровяное давление, частоту сердцебиений, уровень холестерина, снижает защитные силы организма.

Специалисты также дали советы родителям, как помочь ребенку. Во-первых, важно вовремя распознать причины стресса. Во-вторых, нужно проявлять любовь именно на языке своего ребенка. Одним детям нужны объятия, слова о любви, а для других важно, чтобы вы совершали поступки, демонстрирующие заботу. В-третьих, родители должны разговаривать со своим ребенком, проявляя искренность, доверие и внимание. Наконец, не стоит требовать от ребенка того, что он не в состоянии вам дать.

Нужно соотносить уровень родительских притязаний с реальными возможностями сына или дочери. В качестве дополнительной помощи можно использовать спортивные нагрузки, прогулки, дыхательную гимнастику, нервно-мышечную релаксацию, разгрузочные дни без технических устройств и так далее.