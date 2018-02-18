Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин провел на прошлой неделе в Казани обучающий семинар для представителей НКО РТ. Он рассказал о правилах подачи заявок на конкурс, основных направлениях грантовой поддержки и дал рекомендации по реализации проектов. В работе семинара приняли участие более 400 представителей НКО РТ. Для районов республики и 9 соседних субъектов была организована видеотрансляция.



За прошлый год на конкурс было представлено свыше 16 тыс. проектов из 54 субъектов РФ. Спикер подчеркнул, что особую активность проявляет Татарстан. В 2017 году от организаций нашей республики было представлено 433 социальных проекта, 89 из которых получили материальную поддержку. По мнению Ильи Чукалина, это достойный результат. Так, в 2016 году проекты из Татарстана получили поддержку в размере 20 млн рублей. А триумфаторам конкурса 2017 года выделили аж 140 миллионов! Больше всего победителей (14) было по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

- В республике много людей, которые готовы браться за воплощение своих идей и работать на благо жителей. Это очень важно. Социальные проекты направлены на помощь гражданам, решение проблем инвалидов, пожилых людей, на работу с детьми, реализацию культурных инициатив, патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и культурных традиций, - отметил спикер.

Конкурс 2018 года проводится по 12 направлениям. Участники могут подать заявки со своими проектами в сфере охраны здоровья граждан, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, развития институтов гражданского общества, укрепления межнационального и межрегионального согласия и многих других. Нововведением этого года стало направление «Поддержка молодых талантов в сфере культуры и искусства». Увеличился и бюджет конкурса - теперь он составляет 8 млрд рублей.

Проверку проектов проводят эксперты из 66 субъектов РФ, в числе которых 48 докторов наук и 225 ученых с кандидатской степенью.

Проекты делятся на четыре категории - по объему запрашиваемого финансирования. Это государственная поддержка в размере до 500 тыс. рублей, в размере от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, от 3 до 10 млн рублей и свыше 10 млн рублей. Причем более 10 млн рублей получат проекты, которые имеют национальный масштаб. Представители нашей республики таких заявок пока что не подавали.

- Мы постараемся рассказать о том, почему проекты не побеждают, о типовых ошибках при составлении заявок. В прошлом году из проектов-победителей примерно треть пришлась на доработанные заявки, - заметил Илья Чукалин.

Спикер напомнил, что на сайте Фонда президентских грантов размещена основная информация о правилах заполнения заявок. Внимательно ознакомившись с ней, потенциальный соискатель сможет грамотно оформить документы. Отрадно, что год от года перед участниками конкурса возникает все меньше административных барьеров. Но Илья Чукалин призвал тех, кто хочет подать свою заявку (а на это отводится 30 дней с момента начала конкурса), не откладывать ее заполнение на последние дни.