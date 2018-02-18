Вопросы аварийности на пассажирском транспорте и другие проблемы в сфере дорожного хозяйства города обсуждались на прошлой неделе на заседании комиссии по безопасности дорожного движения исполкома Казани.

Заместитель начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Казани Рустем Гараев привел данные, согласно которым в прошлом году было зарегистрировано свыше 2 тысяч ДТП. И несмотря на тенденцию снижения количества происшествий на дорогах, по итогам 2017 года отмечается рост числа наездов на пешеходов именно на пешеходных переходах, а также рост ДТП по вине водителей пассажирского транспорта.

- Эти проблемы в том числе и из-за недочетов в дорожной сети. Чаще всего это отсутствие либо плохая видимость, а также неправильное применение дорожных знаков. В течение всего прошлого года выявлены факты неудовлетворительного содержания пешеходных переходов. Одним из вариантов решения проблемы может стать использование на дорогах нашего города современных технических средств. Например, оборудование пешеходных переходов дополнительным светодиодным освещением и дорожными знаками. В городе есть уже десять таких переходов. Необходимо наладить работу еще на 37 участках дорожной сети, - подчеркнул Рустем Гараев.

Не менее актуальна и проблема безопасности пассажирских перевозок. По словам докладчика, автобусы - самая аварийно-опасная категория транспортных средств. Количество ДТП с их участием возросло по итогам прошлого года на 10%.

Также увеличилось число пострадавших в автобусах. Например, 19 декабря прошлого года водитель автобуса не справился с управлением и наехал на опору городского электроосвещения. В этом ДТП пострадали более 8 пассажиров. Основная причина подобных аварий - несоблюдение водителями безопасной скорости движения.

За январь этого года с участием пассажирского транспорта произошло уже более 20 ДТП. Причем в более чем половине случаев вина за водителями общественного транспорта. Количество таких ДТП растет с каждым годом. Для сравнения - в 2016 году было зарегистрировано 65 падений пассажиров в салоне, в 2017-м цифра увеличилась до 78, отметил Рустем Гараев.

Тем не менее он пояснил, что работа по созданию комфортных и безопасных дорог в Казани проводится. В рамках республиканских и федеральных проектов осуществляются ремонт и реконструкция участков улично-дорожной сети в соответствии с современными технологиями.

На заседании активно обсуждался вопрос своевременной уборки снега и обеспечения бесперебойной работы городского транспорта. 5 февраля в Казани из-за сильного снегопада состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, решением которой был введен план «Буран». В соответствии с ним помимо 600 единиц имеющейся техники дополнительно для уборки снега привлекались еще 300 машин. Сотни единиц техники продолжают работу и сейчас.

В текущий зимний период за нарушение правил содержания автомобильных дорог возбуждено 6 дел об административных правонарушениях. Как отмечали руководители администраций районов Казани, качественная уборка должна осуществляться в том числе и на тротуарах. Пешеходы, вынужденные двигаться по проезжей части из-за нечищеных тротуаров, подвергают себя большой опасности.

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров отметил на заседании, что заваленные снегом остановки надо очистить в самое ближайшее время. Из-за снега водителям приходится высаживать пассажиров прямо на дороге.

Заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Радик Рамазанов продолжил тему падений в общественном транспорте:

- Падения пассажиров из года в год продолжаются. В советские времена такого не было, потому что все автобусы были битком забиты - упасть невозможно. Падения - это не только вина водителя. Существуют конструктивные недоработки. В некоторых автобусах есть ступеньки, которые тоже являются причиной падений.

Кстати, проблем с техническим состоянием пассажирского автотранспорта должно стать меньше перед чемпионатом мира по футболу. В Казань на транспортные предприятия к этому событию поступит более 200 единиц подвижного состава.