В понедельник сдать на права можно в течение всего дня, тогда как раньше - только до обеда.

Экзаменационный отдел ГИБДД в Казани стал работать дольше. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. Теперь в будни дни сдать на права можно с 8 утра до 18 часов вечера. Раньше по понедельникам отдел работал только до обеда. В субботу прием экзаменов производится с 8 часов до 17:00. Изменения вступили в силу 19 февраля. Напомним, что экзаменационный отделы ГИБДД Казани расположены в доме №10 по у. Модельная и в доме №2 по ул. Актайская.