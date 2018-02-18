Палата по разрешению споров РФС обязала ФК «Рубин» погасить долги перед голкипером команды Александром Фильцовым.

Вот что сообщается в официальном сообщении: - Принято было решение удовлетворить заявление футболиста Александра Фильцова в отношении «Рубина» о взыскании процентов за задержку выплаты заработной платы в полном объеме. Обязать «Рубин» выплатить футболисту Фильцову проценты (денежную компенсацию) за задержку выплаты заработной платы.

В этом сезоне Фильцов не провел ни одной встречи за основной состав команды, сыграв в пяти матчах молодежного первенства.