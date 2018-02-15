В суд Вахитовского района Казани переданы материалы дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по РТ. С заявлениями в полицию обратились граждане, которые были клиентами одного из автосалонов Казани по продаже автомашин по системе «trade in».

Как было установлено, автосалоном руководили два заместителя директора, которые ранее уже были судимы за мошеннические действия. Роль директора организации была отведена их общей знакомой. Клиентам предлагались автомашины иностранного производства по цене, которая была ниже рыночной. Им предоставлялась возможность частичной оплаты наличными средствами, а также за счет реализации предоставленных ими автомобилей. Но, в конечном счете, клиенты иномарок не увидели, а их автомашины продавались в тот же день по цене, которая была ниже прописанной в договоре.

Всего, с октября 2014 по июль 2015 года, 7 потерпевшим был нанесен ущерб в размере 9 млн рублей.