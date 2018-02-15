Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.
В Казани суд признал виновным 46-летнего гражданина Узбекистана в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Установлено, что мужчина управлял автобусом, когда его, на одном из постов, остановили сотрудники ДПС. При проверке документов выяснилось, что мужчина предъявил инспекторам заведомо подложное водительское удостоверение и паспорт. Их он приобрел у неустановленного гражданина. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначен штраф в 5 тыс. рублей.
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