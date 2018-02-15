В ситуацию вмешалась прокуратура района.

Факт невыплаты зарплаты в одном из ООО Камско-Устьинского района РТ выявила местная прокуратура, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. 840 работникам предприятия сельскохозяйственной отрасли не выплачивалась зарплата с октября по декабрь 2017 года. В результате размер долга составил более 28 млн рублей.

В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении, правонарушителя подвергли штрафу в размере 20 тыс. рублей. В настоящее время долг по заработной плате сотрудникам предприятия выплачен в полном объеме.