На минувшей неделе в КИУ состоялось четвертое интернет-собрание, посвященное теме стресса в детском и подростковом возрасте.

В начале заседания заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Лариса Сулима поблагодарила родителей за активное участие в подобных заседаниях:

- Сегодня четвертое родительское собрание. С каждым заседанием мы расширяем свою родительскую аудиторию. Предыдущее заседание посмотрело более 12 тысяч родителей. Это говорит о том, что сегодня интерес родительской аудитории к вопросам воспитания детей достаточно велик.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры психологии развития и психофизиологии КИУ Татьяна Макаренко рассказала, что по статистике 45% подростков подвергаются стрессу из-за боязни получить плохую оценку на уроке, 35% теряют сознание перед экзаменатором, 20% детей – просто неуверенны в себе. Спикер отметила, что стресс может оказывать существенное влияние на организм. Он вызывает дефицит энергии, проблемы с концентрацией, расстройства сна, головные боли, ухудшение памяти, проблемы с речью и восприятием. Стресс повышает кровяное давление, частоту сердцебиений, уровень холестерина, снижает защитные силы организма.

Специалисты также дали советы родителям, как помочь ребенку. Во-первых, важно вовремя распознать изменения и негодования у него. Во-вторых, важно проявлять любовь именно на «языке» своего ребенка. Одним детям нужны объятия, слова о любви, для других важно, чтобы вы совершали поступки, демонстрирующие заботу. В-третьих, родители должны искренне разговаривать со своим ребенком, проявлять к нему доверие и внимание. Наконец, не стоит требовать от ребенка того, что он не в состоянии вам дать. Соотносите реально уровень ваших притязаний с возможностями сына или дочери. В качестве дополнительной помощи можно использовать спортивные нагрузки, прогулки, дыхательную гимнастику, нервно-мышечную релаксацию, разгрузочные дни без технических устройств и т.д.