В Борисково откроется фельдшерско-акушерский пункт, а в Мирном — подстанция скорой помощи.

В 2018 году в Казани построят травматологический пункт на базе центральной городской клинической больницы № 18. Об этом стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Новые медицинские учреждения появятся в нескольких казанских поселках. В частности, в Салмачах откроется офис врача общей практики, в Борисково — фельдшерско-акушерский пункт, а в Мирном — подстанция скорой помощи.

В 2017 году в Приволжском районе появилось новое здание городской поликлиники № 21, которая является самой крупной в Казани. На базе медучреждения функционируют консультативно-диагностический центр и онкодиспансер — филиал Республиканского клинического онкологического диспансера.