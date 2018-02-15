Добычей грабителя стали более 5 тысяч рублей.
В Нижнекамске полицейские разыскивают мужчину, который ограбил магазин на проспекте Химиков, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Нижнекамскому району. Это произошло 10 февраля. Вечером мужчина, у которого на голове был чулок, зашел в магазин и, угрожая продавцу ножом, украл 5,6 тыс. рублей. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого.
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