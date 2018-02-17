Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

В Набережных Челнах суд оставил на свободе мужчину, который угрожал жене убийством, сообщает пресс-служба прокуратуры города. Суд установил, что 51-летний мужчина, в подвыпившем состоянии, вступил в ссору со своей женой. Это случилось 19 декабря 2017 года. В пылу ссоры, которая возникла на почве личных неприязненных отношений, мужчина умышленно схватил за шею свою супругу и стал с силой сдавливать ей горло, произнося при этом: «Я тебя убью!».

В суде мужчина раскаялся в содеянном и, за примирением сторон, уголовное дело было прекращено.