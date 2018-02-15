Казанский «Рубин» на сборе в Испании провел второй контрольный матч. И на этот раз это был клуб из Норвегии – «Волеренга» из Осло.

Курбан Бердыев выставил следующий стартовый состав; Джанаев – Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин – Ахметов, Могилевец, Нобоа – Попов, Азмун.

С первых же минут «Рубин» активно начал атаковать, Нобоа, как и не уезжал, вел игру, и уже на 5-й минуте Попов со штрафного забил свой первый гол за «Рубин»- 1:0. И тут же Азмун пробил в штангу после навеса Кудряшова.

На 16-й минуте уже защитник Кузьмин оказался в хорошей позиции, но пробил прямо в руки вратарю. Очень старался Азмун, и на 23-й минуте он после навеса с углового головой забил второй гол – 2:0.

Мог забить Азмун и еще, но в итоге при счете 2:0 команды ушли на перерыв. В перерыве Жемалетдинов заменил Попова, Карадениз – Ахметова.

На 60-й минуте после удара Азмуна отлично сыграл на добивании Жемалетдинов – 3:0. И сразу после гола на поле вышло сразу несколько игроков – массовая замена. Вышли Устинов, Сорокин, Агапов, Никушин, Шекари и Голдобин.

После этого темп игры заметно упал. Больше работы стало у Джанаева, но он был в ударе – даже пенальти отбил!

Так что игра так и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Рубина»