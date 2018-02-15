18 февраля на льду «Татнефть-Арены» прошел благотворительный матч под лозунгом «Хоккей каждому».

У каждого ребенка, прибывшего на матч в инвалидной коляске, были надежные сопровождающие: игроки дивизионов «40+» и «18+» татарстанского чемпионата ночной лиги и хоккеисты «Ак Барса» - Александр Свитов, Данис Зарипов, Эмиль Гарипов, Александр Бурмистров, Василий Токранов, Артем Лукоянов и генеральный менеджер Рафик Якубов.

А сам матч между командами «Метеор» и «Вымпел» завершился вничью – 5:5. Все ребятишки получили подарки от завода хоккейных клюшек и ночной хоккейной лиги.

Надо был видеть, с каким неподдельным интересом общались ребятишки со своими кумирами – такое не забывается.

Организатором благотворительного выступило региональное представительство ночной хоккейной лиги РТ и благотворительный фонд «День добрых дел».