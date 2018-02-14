В Санкт-Петербурге прошел второй в истории Единой лиги ВТБ гала- матч между командами «Звезд России» и «Звезд мира», играющих в клубах Единой лиги ВТБ.

Россияне в сверхнапряженном матче все же выиграли – 125:124 (31:23, 36:36, 33:33, 25:32). В конкурсе трехочковых бросков победил Райан Брокхофф из «Локомотива-Кубани», а его партнер по команде Фрэнк Элегар был лучшим в конкурсе на лучший данк.

Заметны в матче были и игроки УНИКСа. Хоакин Колом сыграл 20 минут 24 секунды, набрал 6 очков, сделал 7 передач, 6 подборов и один перехват. Форвард УНИКСа из Габона Стефан Ласме сыграл в матче 20 минут 51 секунду, набрал 10 очков, сделал 6 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

Уроженец Санкт-Петербурга, защитник УНИКСа Антон Понкрашов провел на площадке 10 минут 11 секунд, очков не набрал, сделал один подбор, три передачи и 1 перехват.

