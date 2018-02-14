В очередном матче регулярного чемпионата России по хоккею с мячом в мужской суперлиге казанские динамовцы на своем льду на стадионе «Ракета» в Дербышках принимали одного из лидеров чемпионата – хабаровский клуб «СКА-Нефтяник». И выступили достойно - не надо смотреть на счет – 3:8 (1:2).

Уже на старте матча все могло кончиться для Казани – на 7-й минуте Рязанцев бил пенальти, но не попал в створ ворот: голкипер казанцев Темников сбил с настроя новоиспеченного чемпиона мира.

А вскоре 180 болельщиков на стадионе «Ракета» взревели: на 20-й минуте после углового удара Воробьев вывел «Динамо» вперед – 1:0.

Правда, лидировали динамовцы недолго – не прошло и минуты, как Артем Бондаренко счет сравнял – 1:1.

С таким счетом и должен был закончиться первый тайм, но досадная ошибка в конце первого тайма привела к голу в ворота «Динамо» - 1:2.

На 50-й минуте хабаровчане вышли вперед на два мяча -3:1. Но Виталий Усов после передачи Ивана Децюры сделал счет 2:3. И была возможность у казанцев переломить игру, но не сложилось.

Число травмированных в составе волжан зашкаливало, а пять чемпионов мира уверенно довели матч до победы – 3:8.