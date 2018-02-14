С 5 по 11 февраля эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен сразу в 11 субъектах России.
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Из-за роста заболеваемости закрываются школы и детские сады. Так, на 12 февраля в Саратовской области были приостановлены занятия в 70 школах, 3 дошкольных детских образовательных учреждениях, 2 школах-интернатах. В Новгородской области был частично приостановлен образовательный процесс в 7 общеобразовательных школах. В Татарстане, с 5 по 11 февраля, было отмечено 17 562 случая ОРВИ. Уровень заболеваемости среди населения ниже эпидпорога на 16,4%.
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