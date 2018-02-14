28 апреля в Санкт-Петербурге состоится российская премьера нового яркого шоу OVO от Cirque du Soleil. Выступления продлятся до 5 мая, после чего постановка отправится в Москву, Казань, Тольятти, Екатеринбург и Сочи.

За всю историю гастрольной деятельности Cirque du Soleil в России OVO – это первое шоу, которое идеально подходит для семейной аудитории. Яркая вселенная постановки, полной обаяния и шарма, несомненно, понравится детям, а родители насладятся высочайшим уровнем мастерства, живой музыкой и сшитыми вручную костюмами.

В туре шоу – 100 артистов и сотрудников, которые представляют 20 стран. OVO перемещается на 23 трейлерах, в которых из города в город «путешествуют» собственная сцена, световое, звуковое, акробатическое оборудование, тренажерный зал, реквизит и даже своя костюмерная мастерская. У костюмеров OVO «на попечении» более 1000 элементов костюмов.

Тим Беннетт, артистический директор шоу: «Шоу OVO придется по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу универсальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, OVO познакомит вас с новыми гранями нашего творчества. Вы окунетесь в новую фантазию. Колония обаятельных насекомых OVO с нетерпением ждет встречи с российским зрителем, а наша команда – знакомства с Россией, ведь познание и сотрудничество объединяют нас».

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