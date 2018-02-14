Сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане во второй игре группового этапа встречалась со сборной Словении и учудила образцово-показательный разгром команде, которая в первом туре сенсационно переиграла американцев. Думаю, не надо повторять, как сыграла сборная России в первом туре.
Но со Словенией (население – 2 млн. человек) россияне сыграли удачно – не более – 8:2. Хет-трик на счету Капризова, дубль на счету Ковальчука, по шайбе забили Мозякин, Каблуков и Барабанов. Таким образом, после всего одной победы, Россия вышла в плей-офф, но завтра поражение от сборной США может серьезно подпортить реноме «красной машины».
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