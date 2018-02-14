Но со Словенией (население – 2 млн. человек) россияне сыграли удачно – не более – 8:2.  Хет-трик на счету Капризова, дубль на счету Ковальчука, по шайбе забили Мозякин, Каблуков и Барабанов. Таким образом, после всего одной победы, Россия вышла в плей-офф, но завтра поражение от сборной США может серьезно подпортить реноме «красной машины».