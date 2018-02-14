Минтранс РТ планирует включить новые объекты в проект «Безопасные и качественные дороги».

Минтранс РТ планирует включить в проект «Безопасные и качественные дороги» новые объекты реконструкции и строительства, среди них — дороги в районе РКБ и ЖК «Салават Купере». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

«Есть хорошая новость: с 2019 года субъектам предоставляется возможность включить в программу объекты реконструкции и строительства новые дороги. Мы провели анализ. В двух агломерациях Татарстана есть большая потребность в строительстве новых дорог», — отметил глава ведомства.

В Казани это завершение Большого Казанского Кольца в районе РКБ, дороги к новому жилому комплексу «Салават Купере», строительство транспортных развязок, в частности на улице Ершова, и дополнительных выездов из города, например в районе улицы Губкина. В Набережных Челнах требуется продление проспектов Московский, Залесный, улицы Машиностроительная и другие, сообщил собеседник агентства.

«При поддержке нашего федерального министерства мы надеемся, что наши планы будут реализованы», — резюмировал Ленар Сафин.