Самообложение в РТ предусматривает софинансирование из бюджета в пропорции 4 к 1.

С 2014 года мероприятия по самообложению татарстанцев смогли привлечь более 2,8 млрд рублей. Программа самообложения работает с 2014 года и действует по принципу софинансирования. Так, на 1 рубль населения направляется 4 рубля софинансирования из бюджета.

В 2017 году благодаря работе программы удалось собрать более 1 млрд рублей. Эти деньги идут на дорожные работы, благоустройство территорий, водоснабжение, содержание полигонов ТБО, обеспечение пожарной безопасности, а также на очистку рек и озер республики.

В 2018 году в бюджете РТ на продолжение программы заложен 1 млрд рублей, отметили в ведомстве.