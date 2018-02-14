Состав казанцев был видоизменен в силу изменений в этом самом составе: не было Набуллина и Оздоева, зато появились Могилевец и Попов: Рыжиков – Кудряшов, Гранат, Камболов, Навас, Кузьмин – Могилевец, Жемалетдинов, Ахметов – Попов, Ахметов.

С первых же минут «Рубин» завладел инициативой, а на 11-й минуте Кузьмина, получившего передачу от Камболова, сбили в штрафной – судья не отреагировал. К середине тайма пошла равная, вязкая игра. До голевых моментов дело пока не доходило. Затем, уже на 40-й минуте, бил по воротам Жемалетдинов, но вратарь норвежцев не сплоховал.

К перерыву счет не был открыт – 0:0. Бесполезно все пересказывать, кроме одного – один из немногочисленных моментов гости все же реализовали - 0:1. Матч в итоге с этим счетом и завершился.