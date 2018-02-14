Российские клубы 15 февраля провели первые матчи 1/16 финала.

Питерский «Зенит» встречался с «Селтиком», и так и не смог забить за 90 минут игры, а вот сам пропустил – Лунев не смог отразить удар МакГрегора – 0:1.

Московский «Спартак» дома с треском уступил испанскому «Атлетику» из Бильбао, проигрывая по ходу матча 0:3. Гол Луиса Адриано лишь подсластил пилюлю (1:3), и теперь красно-былые перед ответным матчем в гостях практически не имеют шансов на общую победу.

А вот московский «Локомотив» во Франции одержал волевую победу над «Ниццей». В первом периоде гости уступали 1:2 – на дубль Балотелли «Локо» ответил голом Фернандеша с пенальти.

Но во втором тайме Фернандеш оформил хет-трик, принеся москвичам победу – 3:2.

