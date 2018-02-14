Казанцев и гостей города приглашают на праздник славянской культуры «Широкая Масленица - 2018», который пройдет на нескольких площадках в эти выходные.

На территории ледового городка на площади Тысячелетия перед Центральным стадионом 17 февраля состоятся основные мероприятия. Здесь будет организовано несколько зон: фольклорная с русскими народными играми и забавами, конкурсно-игровая, площадка для катания на хаски и пони. Гости смогут посетить аттракционы, покататься на ледяных горках, принять участие в мастер-классах по хождению на ходулях, народным танцам и изготовлению обереговых кукол и памятных монет.

На главной сцене можно будет увидеть выступления исполнителей фольклорных песен и танцев, номера с элементами циркового искусства, театр Петрушки.

Гостям предложат разнообразные блины и пряники, приготовленные по старинным русским рецептам.

Начало праздника в 11.00, торжественное открытие в 12.00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кроме того, народные гулянья и празднование Масленицы пройдут еще на нескольких площадках города (в программу могут быть внесены изменения):

17 февраля, 13.00 - в Доме культуры «Нагорный» (ул. Локаторная, 25б);

17 февраля, 12.00 - в Доме культуры поселка Вознесенское (ул. Нардуган, 45);

17 февраля, 11.00 - в парке «Крылья Советов»;

17 февраля, 14.00 - на площади у Дома культуры в поселке Мирном;

18 февраля, 11.00 - в парке «Калейдоскоп» (ул. Сыртлановой);

18 февраля, 10.00 - в лесопарковой зоне озера Лебяжьего;

18 февраля, 11.00 - в Горкинско-Ометьевском лесу.