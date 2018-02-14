Вчера, в праздник Сретения Господня, после масштабных реставрационных работ состоялось освящение казанского храма, расположенного в самом сердце города, близ кремля. Старинная дореволюционная церковь на улице Япеева, 2 вновь посвящена тому же великому русскому святому, чье имя она носила еще полтора века назад - преподобному Сергию Радонежскому.



Главное здание на первом этаже - это сам храм, а под ним, в цокольной части, открылся музей, посвященный истории знаменитого Казанского образа Богородицы.

Первую Божественную литургию в храме, получившем второе рождение, возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Встретить праздник Сретения Господня совместной молитвой пришли прихожане разных возрастов, в том числе и участники православного молодежного клуба. Для участия в столь торжественном событии прибыли священнослужители из других церквей Казани.

Действительно, предыстория этого дня вызывает почтительное уважение. После революции 1917 года на протяжении почти века здание старинной церкви переходило из рук в руки, новые хозяева не всегда утруждали себя заботой о его содержании.

Судьба, типичная для храмов послереволюционной России, - здесь располагались склад, потом школа рабочей молодежи, разнообразные конторы. А поскольку церковь, построенная в 1890 - 1893 годах, была создана по лучшим канонам того времени - высокой, устремленной к небу, то в ней в практичное советское время получилось устроить даже три (!) этажа.

Лишь в 2014 году здание храма Сергия Радонежского передали Казанской епархии. И вот тут-то и появился первый знак свыше - доброе знамение. Вот что рассказывает об этом событии главный ктитор храма, руководитель реставрационных работ, профессор Казанского юридического института Максим Андреев:

- Мы пришли сюда с первыми бригадами реставраторов 8 октября. Посмотрели в церковный календарь - а это день памяти именно святого Сергия Радонежского! Здание находилось в аварийном состоянии, долгие годы здесь располагался городской комитет статистики, потом институт языка с массой кабинетов. Реставрация шла два года, в последний год храм наполнялся иконами и жизнью.

Действительно, храм теперь полон света, ощущение легкости и полета ввысь возникает сразу, как переступаешь священный порог. Кстати, про иконы стоит сказать особо. В уникальном храме находится теперь и удивительное собрание старинных, как и храм, бережно отреставрированных икон. И все они посвящены Пресвятой Богородице в разных ее образах - около двухсот икон! Образа переданы храму коллекционерами. А для их хранения в церкви Сергия Радонежского созданы идеальные условия, отвечающие всем требованиям современных музеев. Кроме тщательной охранной системы, противопожарной защиты здесь имеется автоматическая настройка температуры и влажности воздуха, необходимых ценнейшим произведениям искусства.

С учетом такого трепетного отношения к условиям хранения вчера на один день, только на церемонию освящения храма, специалисты Национального музея РТ разрешили принести хранящуюся в его фондах почитаемую икону Божией Матери «Всеблаженная». Образ подарил Казани в 1905 году Патриарх Константинопольский Иоаким III, дабы сгладить горечь горожан после кражи первоявленного Казанского образа. До революции 1917 года икона «Всеблаженная» занимала место утраченной казанской святыни. Нынешние прихожане храма Сергия Радонежского во главе с ктитором надеются, что почитаемый образ со временем займет свое законное место там, где ему и полагается быть - в церкви. А новый храм, что расположен всего в сотнях метров от Казанского собора - места обретения чудотворной Казанской иконы, станет важным пунктом в маршруте паломников, прибывающих в столицу Татарстана со всего мира.