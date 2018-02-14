14 февраля - день всех влюбленных - вселил в нас уверенность, что вскоре все будет хорошо, все наладится. Ибо две бронзовые награды с золотым отливом от Большунова и Белоруковой вселили уверенность, что вот теперь-то медали у нас пойдут.

Увы, не сложилось. Причем началось все с первого хоккейного матча сборной России на олимпийском турнире. Игре предшествовала мощная подготовка в прессе, везде декларировалось: это некий вариант легендарной «Красной машины», только новой сборки. Ради этой «машины» в КХЛ был объявлен месячный перерыв, тогда как словацкая лига лишь 10 февраля закрыла чемпионат.

И что же получилось? Думается, говорить о том, что команда Олега Знарка перегорела от волнения, не приходится - слишком квалифицированные игроки были подобраны.

И вот наши звезды, пять раз играя в большинстве и перебросав словаков, не сумели отличиться ни разу. То есть на заказ забить у команды не получилось.

Первые две шайбы наши пропустили словно под копирку - потеря шайбы в чужой зоне или середине поля, прорыв нападающего соперника и бросок без сопротивления. Дважды подряд наши удалялись за выброс шайбы за пределы площадки - случай для Олимпиады неслыханный. В итоге - поражение со счетом 2:3.

Но, как ни странно, сенсация эта стала локальной. Потому что регламент олимпийского турнира такой, что три группы имеют по четыре команды. И даже занимая третье место в группе, сборная гарантирует себе выход в плей-офф - сразу в четвертьфинал. 16 февраля наши сыграют со Словенией (10.40 мск), а 17 февраля - со сборной США (15.10 мск). Так что ничего, по сути, еще не потеряно.

А вот в фигурном катании в произвольной программе Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые после короткой программы реально претендовали на медали, причем даже золотые, в итоге стали лишь четвертыми. Для других соревнований этого выступления хватило бы, но Олимпиада - совсем иная аура. И даже небольшие погрешности на фоне безошибочно откатавших свои программы соперников оставили наших спортсменов вообще без медалей. Но у нашей пары еще все впереди. Это спорт, нужно терпеливо ждать своего часа.