В середине февраля установились неслабые морозы, и покидать нас они пока не планируют.

В такую погоду особенно разыгрывается аппетит, хочется поесть хорошенько, чтобы не мерзнуть. Мы предлагаем приготовить вкусное блюдо, которое очень сытное, но нетяжелое для желудка.

Фаршированные бедра индейки

Ингредиенты на 4 человека: бедро индейки без кости - 2 шт., масло сливочное - 200 г, хмели-сунели, аджика сухая, тархун сушеный, горчица, соус из хрена, измельченный чеснок - все по 1 чайной ложке, масло растительное, мед, лимонный сок - по 1 столовой ложке.

Масло сливочное размягчить при комнатной температуре и переложить в эмалированную посуду. Добавить все приправы: хмели-сунели, аджику, тархун, горчицу, соус из хрена, измельченный чеснок и тщательно перемешать. Убрать полученное ароматное масло в морозильник.

В отдельной посуде смешать лимонный сок, растительное масло и мед.

Бедра индейки промыть, нарезать на ломти толщиной 1 см, не доводя разрез до конца. Должна получиться как бы книжка. В каждый разрез вложить несколько кусочков мерзлого ароматного масла. Сверху бедра смазать лимонно-медовым соусом и перевязать кулинарной ниткой. Уложить полуфабрикаты в глубокий сотейник и запекать в духовке, нагретой до температуры 180 - 200 градусов. Время от времени поливать выделившимся соком и оставшимся соусом.

Готовым бедрышкам дать отдохнуть под полотенцем 15 - 20 минут, затем нарезать их на порционные куски и подавать с отварным картофелем на гарнир. Обязательно посыпать свежей ароматной травкой - какой нравится.

Приятного аппетита!

