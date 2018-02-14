Налоговыми органами с 01.01.2018 по 03.05.2018 проводится декларационная кампания. Отдельные категории граждан обязаны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).



Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик в 2017 году:

- продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения (менее 3 лет, 5 лет - в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016);

- продал иное имущество, в том числе машину, которая была в собственности менее 3 лет;

- продал ценные бумаги;

- принимал ценные подарки не от близких родственников;

- выиграл в лотерею;

- сдавал имущество в аренду;

- получал доход от зарубежных источников.

Более подробный перечень категорий граждан, обязанных представлять декларацию о доходах, содержится в статье 228 Налогового кодекса РФ, а также на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Доходы», который также позволяет налогоплательщикам получить информацию о порядке заполнения и подачи декларации.

Декларационная кампания 2018 года имеет ряд особенностей, а именно:

1. Утверждены измененная форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. Изменения действуют с 2018 года для декларирования доходов, полученных в 2017 году.

2. В обновленной форме 3-НДФЛ не нужно заполнять адрес на титульном листе, а при расчете имущественного налогового вычета достаточно указать кадастровый номер объекта.

3. Кроме того, с 2018 года можно получить еще один вид инвестиционного налогового вычета. Если по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, получен доход и с него уплачен налог, то его можно получить обратно. Для этого в декларации листы «З», а также «И» дополнены соответствующими полями.

4. Кроме того, в декларации появилось отдельное поле для заявления нового социального вычета - за оплату независимой оценки своей квалификации. Закон об этом вступил в силу в 2017 году, соответственно заявить вычет можно уже в 2018 году.

5. Как и в прошлом году, нет обязанности представлять декларацию 3-НДФЛ в случае, если в течение 2017 года не была удержана сумма НДФЛ налоговым агентом. Данная сумма налога будет уплачиваться налогоплательщиком - физическим лицом после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом. Платежные документы будут формироваться на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах налога, которые представлены налоговыми агентами за 2016 и 2017 г. Налог при этом необходимо уплатить не позднее 3 декабря 2018 года.

6. Напоминаем, что физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2016 года, рассчитывают НДФЛ с учетом кадастровой стоимости объекта на 1 января года продажи. В приложении к форме декларации производится расчет дохода для целей налогообложения по каждому объекту недвижимого имущества. Если доход от продажи объекта недвижимого имущества меньше 70% кадастровой стоимости этого объекта, то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года для ряда физических лиц не распространяется. Эта категория физических лиц, имеющих право на имущественные и социальные налоговые вычеты. В таких случаях направить декларацию можно в любое время в течение года. Сроки подачи налоговой декларации в связи с получением налоговых вычетов не установлены и ограничены лишь 3 годами. Кроме того, имущественные налоговые вычеты на покупку, строительство жилья, социальные налоговые вычеты на образование и лечение можно получить по месту работы через налогового агента (работодателя).

Для заполнения и представления налоговой декларации по доходам 2016 года наиболее удобно использовать сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. С помощью сервиса доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме. Подписанная электронной подписью декларация направляется в налоговый орган и становится доступной для отслеживания ее статуса.

Во всех налоговых инспекциях пройдут дни открытых дверей для физических лиц:

23 марта 2018 года с 9.00 до 20.00;

24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00;

23 апреля 2018 года с 9.00 до 20.00;

24 апреля 2018 года с 9.00 до 20.00.

В эти дни каждый гражданин сможет уточнить, должен ли он подавать декларацию, получить консультацию о порядке ее заполнения, помощь в заполнении декларации с помощью программы либо через "Личный кабинет", ознакомиться с электронными сервисами налоговой службы, получить информацию о наличии задолженности либо переплате, задать любые вопросы по налогообложению.

В целях создания налогоплательщикам условий для исполнения своей обязанности налоговые инспекции ведут прием граждан ежедневно без перерыва на обед: с понедельника по четверг c 9.00 до 18.00, каждый вторник и четверг с 9.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 16.45. Вторая и четвертая суббота каждого месяца - рабочие дни с 10.00 до 15.00.

Получить устные консультации по налогообложению доходов физических лиц можно по телефону единого контакт- центра 8-800-222-2-222.