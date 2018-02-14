Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на очередном заседании Центральной избирательной комиссии РФ сообщил, что по состоянию на 14 февраля количество заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации составило 616755.



В том числе через портал «Госуслуги» подано более 370 тысяч, а через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг - более 170 тыс. заявлений.

«Динамика подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения возросла - количество поданных в день заявлений достигло 82 тысяч. Это огромный поток. Напоминаю, что мы способны обработать один миллион заявлений за 50 минут. Технических проблем у нас не возникает», - сказал Николай Булаев.

Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, для обеспечения прав всех избирателей на доступную информацию на каждом участке будет размещен плакат с фотографиями и данными кандидатов, также будет распространяться буклет, где для слабовидящих крупным шрифтом повторится та же информация, что и на плакате.

13 февраля ЦИК России провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями при проведении выборов Президента РФ. По результатам жеребьевки составлен график, в соответствии с которым дебаты начнутся 26 февраля 2018 года. Согласно распределению эфирного времени наиболее интенсивной станет последняя неделя перед выборами, сообщается на сайте ЦИК РФ.