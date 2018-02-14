Вчера известному фольклористу, литературоведу, педагогу и журналисту Хузиахмету Махмутову исполнилось 85 лет. Его творческая биография началась еще в 1953 году, когда он поступил на отделение татарской филологии Казанского государственного университета.



Как вспоминает Хузиахмет Шагиахметович, писать он начал рано. На момент первых публикаций он был еще 20-летним студентом. Во время учебы в университете на страницах газет и журналов появился целый ряд его лирических и юмористических стихотворений. Писал, о чем обычно пишут все в юношеские годы - о любви, о родине, о маме. Одновременно пробовал себя в области литературоведения и фольклористики. Успешно защитил дипломную работу по поэзии Фатхи Бурнаша. Так выпускник внес свой вклад в возвращение творческого наследия незаконно репрессированного поэта и драматурга.

Будучи студентом, Хузиахмет Шагиахметович работал старшим лаборантом кафедры татарского языка и литературы. После окончания вуза около семи лет исполнял обязанности литературного сотрудника, ответственного секретаря и заведующего отделом в редакции буинской районной газеты «Яна юл».

Махмутов так вспоминает о фольклорных экспедициях:

- Когда учился в университете, каждое лето ездил в полевые фольклорные экспедиции. Что это такое? Нас оформляли в отряды по 3 - 4 человека. Давалось два месяца на работу. В первый мы должны были ездить по районам Татарстана, соседним республикам и собирать материал, так сказать, из уст народа. Жители деревень рассказывали нам о своих традициях в фольклоре - это песни, пословицы, поговорки. На мне был сбор загадок. Во второй месяц мы полученные сведения обрабатывали и отправляли в архив. Местные жители всегда встречали нас радушно. Пели песни в народных костюмах, танцевали. Это были люди с открытой душой.

С 1966 года Хузиахмет Махмутов уже навсегда связывает свою деятельность с Институтом языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ. Здесь он прошел путь от аспиранта до главного научного сотрудника отдела народного творчества. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Татарские народные загадки», а его докторская диссертация была посвящена афористическому творчеству родного народа. Ученый секретарь Института мировой литературы Алла Алиева на защите отметила, что его диссертация - одна из первых работ в многонациональной российской фольклористике, исследующая афористические жанры во всей совокупности научной проблематики. Позже под руководством Махмутова шесть ученых стали кандидатами и два - докторами наук.

Хузиахмет Махмутов является автором и составителем около 40 книг и более тысячи научных и научно-популярных статей. Немалый вклад он внес в подготовку 12-томного научного свода «Татарское народное творчество», три тома которого составил сам. За эту работу Хузиахмет Махмутов в 1989 году был удостоен Государственной премии ТАССР им. Г.Тукая.

За полвека научно-литературной деятельности он участвовал в десятках экспедиций, организованных в районы Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Чувашии, Кировской, Новосибирской и многих других областей. Хузиахмет Махмутов записал тысячи пословиц и поговорок, загадок и примет, сказок и песен, систематизировал их и возвратил в виде сборников самому народу.

Помимо этого он автор статей об известных писателях и литературоведах. Ученый Махмутов был участником более двадцати научных конференций, проведенных в Казани, Великом Новгороде, Тбилиси, Бишкеке, Анкаре и других городах. На эти международные конференции съезжалось много ученых-фольклористов. Несмотря на различия в методиках изучения древнего фольклора, цель у всех одна - сохранить и передать культурные традиции народов, считает Махмутов.

Любимое дело Хузиахмет Махмутов не оставлял и во время отпусков - много времени проводил в московской библиотеке им. Ленина за изучением рукописей древнетюркского фольклора.

- Рукописи забрать с собой нельзя, поэтому делал копии. Их сшивал, получались копии рукописных книг, с которыми и путешествовал. В моем чемодане можно было найти только книги, - рассказывает фольклорист.

И даже на пенсии Хузиахмет Шагиахметович продолжает трудиться - в 2016 году вышла его книга «Крылатые слова Габдуллы Тукая», посвященная 130-летию со дня рождения татарского поэта.

Хузиахмет Шагиахметович Махмутов - профессор, академик Международной тюркской академии, член Союза писателей Татарстана, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, заслуженный работник культуры РТ и РФ. В 1999 году за многолетнюю плодотворную научную просветительскую деятельность в области культуры и искусства ему вручена Почетная грамота Республики Татарстан. В 2013 году Хузиахмету Махмутову объявлена благодарность Президента Республики Татарстан.