Вчера, 15 февраля, исполнилось 112 лет со дня рождения выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Традиционно в этот день поклонники таланта поэта собрались почтить его память на площади 1 Мая в Казани.



Пронзительно-голубое зимнее небо ярко контрастировало со скульптурой поэта, изображенного несломленным узником со скованными колючей проволокой руками, но высоко поднятой головой. Около двухсот человек - представители творческой интеллигенции Татарстана, студенты и школьники, их преподаватели и просто любители поэзии - возложили цветы к постаменту памятника.

Посвященные поэту мероприятия прошли и в стенах Национального музея РТ.

- День рождения Мусы Джалиля - большой праздник для всего мирового сообщества, - выступила с приветственным словом генеральный директор музея Гульчачак Назипова. - Его стихи звучат более чем на пятидесяти языках. Мы, музейные работники, делаем все, чтобы сохранить память о Мусе Джалиле, чтобы наши дети и внуки росли с этим именем в душе. Язык музеев - это язык вещей. Семья поэта приложила все усилия для того, чтобы сохранить его архивы и личные вещи, свидетельствующие о его широкой общественной деятельности.

В экспозиции музея-квартиры Мусы Джалиля нет ни одного предмета, к которому бы не прикоснулась его рука.

Незадолго до памятной даты Молодежная ассамблея народов Татарстана организовала конкурс чтецов произведений Мусы Джалиля среди детей и подростков. Принять участие в нем мог любой желающий - для этого было достаточно выложить в интернет видеозапись с соответствующим хештегом. Победители конкурса выступили перед гостями Национального музея, получили дипломы и ценные призы.

Главным событием дня стал вынос подлинников «Моабитской тетради» Мусы Джалиля. Этот сборник стихов, написанный в застенках берлинской тюрьмы Моабит, помог восстановить честь поэта. После окончания войны Джалиля посмертно обвинили в измене Родине, и только его тетради, разными путями попавшие в Советский Союз, помогли доказать патриотическую деятельность поэта и всей группы татар, с которыми он оказался в немецком плену.

Традиционно оригиналы «Моабитской тетради» выносятся из архивов Национального музея раз в год всего на один день.

- К сожалению, в существующих условиях сделать «Моабитские тетради» частью постоянной экспозиции музея не представляется возможным, - объяснила Гульчачак Назипова. - Их необходимо хранить в специальном сейфе с соответствующим режимом

влажности и температуры. Страницы тетради очень хрупкие - Мусе Джалилю приходилось склеивать обрывки газетной и оберточной бумаги, другой в его распоряжении попросту не было. Около 15 лет назад мы провели консервацию тетради в специализированном центре в Москве. Вскоре ей предстоит профилактика. Наша мечта - обзавестись специальным сейфом, который позволит выставить «Моабитские тетради» для широкой публики, не подвергая их при этом вредным факторам.

Кстати, значимость творчества Мусы Джалиля подтверждает и количество памятников ему по всей стране - поэта увековечили в камне и металле в Казани, Москве, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Тосно, Челябинске, Астрахани, Нижневартовске, Набережных Челнах, Мензелинске, Альметьевске и Нижнекамске.