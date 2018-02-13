Теперь территориальный орган Росздравнадзора по РТ будет проверять медучреждения в зависимости от их степени риска.

Сейчас все медучреждения республики разделены на шесть категорий риска в зависимости от видов деятельности. Учреждения с максимально высоким риском будут проверяться раз в год, высокого риска – раз в два года, значительного риска – раз в три года и т.д. Учреждения, подпадающие под категорию низкого риска, освобождены от плановых проверок.

- Но это не означает, что они выпадут из нашего поля зрения. При поступлении жалобы на любое учреждение, нами будет инициирована внеплановая проверка. Мы уже начали работу по риск-ориентированной модели при планировании мероприятий по контролю, - рассказал журналистам руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Рустэм Сафиуллин.

Для повышения или понижения уровня риска имеет значение, были ли применены административные меры за невыполнение предписаний Росздравнадзора к организации за последние два года. Наличие штрафов повышает категорию риска, и наоборот.