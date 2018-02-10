Использование газа снижает затраты на топливо в два-три раза.

Татарстанский агропромышленный комплекс активно переходит на сжиженный природный газ. Это снижает топливные расходы аграриев в два-три раза. Они уже используют более 250 единиц такой техники.

Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Тальгат Тагирзянов на тематическом круглом столе в рамках Поволжского агропромышленного форума.

Площадь земель республики составляет 68 млн га. Почти 5 млн га из них составляют сельхозугодия, в которые входят 3,5 млн га пашни. Машинно-тракторный парк позволяет обрабатывать эти площади при качественном обслуживании техники. Для этого прошлом году в Татарстане прошло сразу несколько программ обновления сельхозтехники, отметил Тагирзянов.

«Всего приобрели 409 тракторов, 151 зерноуборочный и 41 кормоуборочный комбайн, а также другую технику и оборудование на сумму около 6 млрд рублей. Энергообеспеченность сельхозорганизаций составляет 159 лошадиных сил на 100 гектаров посевной площади», – пояснил докладчик.

Он добавил, что аграрии являются одними из самых крупных потребителей топлива в республике. Ежегодно они потребляют 160 тыс. т дизеля и 18 тыс. т бензина.

В итоге на топливные затраты приходится существенная часть расходов сельхозорганизаций, причем их доля растет каждый год. Все это снижает рентабельность предприятий АПК. Выходом из ситуации, по мнению спикера, является переход на природный газ.

«Перевод сельхозтехники на газомоторное топливо позволит аграриям сэкономить энергоресурсы и снизить себестоимость продукции. Согласно расчетам, затраты на топливо при применении газа снижаются в два-три раза», – подчеркнул Тагирзянов.

Сейчас в республике уже работают 19 специализированных газовых заправок. На агропромышленных предприятиях РТ используются 252 единицы техники, работающей на компримированном природном газе, сообщил спикер. Большая часть этих машин была закуплена, а 86 единиц оказались переоборудованы.

Газомоторная техника сейчас используется в хозяйствах Азнакаевского, Бугульминского, Зеленодольского, Лениногорского, Тукаевского и других районов республики. Переход сельхозтехники на природный газ должен продолжиться. Это снизит затраты аграриев и повысит рентабельность их производства, заключил замминистра.