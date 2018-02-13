С 13 по 15 февраля в Казани проходят соревнования регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РТ по компетенции «Бетонные строительные работы».

Всего в состязаниях приняли участие десять ребят – по два человека в каждой команде. За три дня, 21 час работы, им предстояло выполнить два модуля: заготовку для бетонной скамейки и построение опалубки со вставными элементами – арочным проемом и двумя торцевыми вставками. Готовиться к региональному чемпионату ребята начали еще в сентябре прошлого года. Тогда они в основном изучали чертежи. А непосредственно сами тренировки проводились с начала этого года. На оттачивание навыков у участников было полтора месяца.

- Ребята смышленые, принимают самостоятельные решения в работе. Если ими плотно заниматься, то они многого добьются, - поделился с «КВ» тренер сборной России по компетенции «Бетонные строительные работы» Юрий Сосульников. - Казань – первый город, после Москвы, который проводит региональный чемпионат по данной компетенции. В этом плане столица Татарстана впереди планеты всей. В 2019 году в Казани пройдет чемпионат мира. Приедут команды из Австрии, Германии, Бразилии, Франции, Индии, Казахстана, чтобы соревноваться в этой компетенции. Поэтому мы должны отобрать лучших ребят.